教師節前狼師連環爆 黃俐雅：地獄就在身旁

2017-09-16 18:56

〔記者林曉雲／台北報導〕928是教師節，9月是敬師月，但卻不斷爆出為人師表侵害學生的不幸事件，高雄市小港國中老師因學生沒交連絡簿，竟處罰交互蹲跳500下，造成學生橫紋肌溶解急送醫院；北市一所知名女中和一所市立高職各驚傳有「狼師」侵害學生…人本基金會工作人員黃俐雅今天直言，她處理校園性侵和體罰案16年，沒有一個加害老師是初犯，事發後也大事化小、小事化無，加害教師不會丟教職，對學生來說，「地獄就在身旁」。

黃俐雅從一個平凡的專科老師，到擔任人本基金會志工，再成為人本基金會的工作伙伴，她把一路走來所處理的案件及反思，寫成《雞婆的力量》，今天在北市總圖和作家平路對談。

黃俐雅表示，曾有學生寫小紙條放在連絡簿中求救，也有學生被阿公性侵、成為家庭亂倫案的被害人，更有老師本身就是加害者，她處理校園性侵害案和體罰案等16年，加害者沒有一個是初犯，加害老師也很少人被懲處離開教職，在協助過程中，她自己心情會受傷，也被恐嚇威脅，半夜氣到睡不著時，就深深覺得，「對於受害孩子來說，地獄就在身旁。」

黃俐雅表示，曾有某高職老師強拍學生裸照超過1千張，在他的教學生涯中傷害過多少孩子，連他自己都算不清楚，校園性侵案的黑數比爆出來案件更多，人本不只幫助受害者，也幫助加害者的配偶脫離自責，而無法解聘有問題的老師，校長最常做法是以鄰為壑，改調他校危害別人。

黃俐雅也直言，考績委員擔心投票記過，萬一被告，協助學校切割，根據調查小組的調查事實，調查小組承擔責任，曾有一所學校竟有5位老師逾越界限，其中有2位老師連續性侵學生，但教評會卻未給予解聘，該校主任對她說：「你們只看到犯案的事實，但加害老師是我們的同事和朋友。」師師相護在全國各校上演中。

作家平路表示，人生最難的是「覺知要做，且做了多年依然保有初衷。」她最近用散文寫自己的身世，自剖怎樣一路長大，在書的第一頁，寫了對自己很重要的一句話：「幸好有藝術，不致於被真相所毀了。」身為老師，站在比學生高一階的講台上，滿懷熱情上了講台，卻沒有機會說出自己的惶恐，成為老師就不容易懷疑、惶恐，說不出「對不起，我也不太懂。」或是「我也不知道要怎麼辦。」有多少老師是從來沒有被任何人好好愛過，卻被趕鴨子上架要去愛學生，怎麼可能會有滿滿的愛？即使現實充滿困難，但「在看到（問題）的同時」就會是「改變的開始」。

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