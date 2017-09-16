台北市立高職狼師解聘被打回票 人本痛批教局包庇

2017-09-16 18:20

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市一所市立高職出狼師，人本教育基金會今天踢爆，該狼師被控涉及6件性騷擾事件，學校兩度要解聘，公文送台北市教育局核定時，教育局竟都打了回票，人本執行長馮喬蘭痛批北市教育局包庇累犯狼師，對學生造成重大危害。

人本基金會接到投訴，指該狼師擔任導師，動手動腳又屢開黃腔，在黑板寫「暗陰涼」、「時間就像乳溝，擠一擠就有了」、「機會就像LP，敢掌握就會變大」，其後又以「統測英經」為其英文講義之名稱，校方記申誡乙次，並對進行勸說及輔導。

但該狼師並未改過，反而變本加厲侵害學生，學生投訴人本，105年4月間，學校性平會調查成立該狼師有6件性騷擾事件：

1、趁學生不備，抱住並摳學生的臀部中央。

2、用膝蓋頂學生的臀部中央。

3、在眾多學生面前詢問同學，有沒有跟別人發生過性行為。

4、在班級的LINE群祖傳「打手槍」（台語發音）的訊息。

5、拿刮鬍泡砸學生下體。

6、問學生說：「有應到的味道（有無陰道的味道）」。

更可惡的是，有一天放學後，教室裡剩下兩位同學留校打掃時，該狼師竟抱住其中一位同學，這位同學掙脫後，該師又抱住另外一位同學，並且用手往上滑到臀部，受害學生向人本表示，狼師手指有使力，有摳向股溝的感覺。被害學生當場嚇傻，因為覺得對方是老師，不好意思嚇阻，但心裡覺得非常難受。

馮喬蘭表示，校方依教師法兩度予以解聘，但送教育局核定都被打回票，第一次要求「審慎衡酌」解聘處分再報局，第二次以程序問題刁難，例如是否「組調查小組」、「調查是否屬實」、「是否通報」、「是否進入輔導期？」等等再度要求學校「審慎衡酌」。

馮喬蘭痛批，該名狼師是性騷擾累犯，造成全班學生的身心傷害，違反性平教育精神，更嚴重違背教育專業與教師倫理，如果讓他繼續任教，會讓學生隨時陷於危險之中，但台北市教育局卻認為如此的惡行不到「重大」程度，包庇「性騷擾慣犯」，人本嚴正要求該校應該保護學生而力抗教育局、儘速再度召開教評會解聘，北市教育局不應再包庇狼師。