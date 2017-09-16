健保署訪竹縣偏鄉 驗收部落醫療成果

健保署今、明2天安排醫療志工團隊到新竹縣尖石鄉後山部落，提供當地原住民義診、健檢服務。（健保署北區業務組提供）

2017-09-16 18:02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕健保署副署長蔡淑鈴今天到新竹縣尖石鄉訪視山地離島地區醫療給付效益提升（IDS）計畫成果，並慰問當地部落高齡長者；她說，健保署委託馬偕醫院在尖石鄉後山承作IDS計畫，提供全天候專科駐診及巡迴醫療服務，每年投入近1500萬元經費，共計服務7000餘人次，守護部落居民健康。

蔡淑鈴慰問住在尖石鄉泰崗教會附近的74歲獨居高奶奶，並致贈營養補給品；高奶奶說，自己患有高血壓、心血管疾病，因膝關節退化嚴重無法出門就醫，打理生活也頗為困難，還好秀巒衛生室每月兩次派員到她家看診給藥，並且協助整理家務，她對此相當感激。

隨同蔡淑鈴一起入山的醫療志工團隊，今、明2天分別於泰崗教會及司馬庫斯部落，提供內科、骨科、牙科、婦科、眼科、家醫科、復健科等專科診療，以及癌症篩檢、預防保健及急救種子訓練、健保行動papago等服務，工作人員帶著電腦、印表機協助當地居民處理健保各項業務，並由專人協助民眾體驗健康存摺體驗，查詢最近3年就醫資料，落實自我健康管理。

蔡淑鈴也致贈感謝狀給馬偕醫院、千郁牙醫診所和新竹縣牙醫師公會協助，感謝他們長期以來投注醫療資源和專業人力，解決當地原住民就診需求，就近照顧部落居民健康。