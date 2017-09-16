中市辦就業嘉年華 大立光、台積電等57廠商釋5千職缺

2017-09-16 17:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局與勞動力發展署中彰投分署今日聯手舉行「2017就業嘉年華」，除了有57家智慧機械產業廠，提供5千個職缺，還有職訓成果展的5大產業設計主題館，一大早就有求職民眾排隊進場。

今天的開幕，先由夢想者聯盟表演炒熱氣氛，副市長張光瑤、中彰投分署長陳瑞嘉、勞工局長黃荷婷等人一同主持開幕式。

現場有台灣美光、大立光電、友達光電、台積電等57家智慧機械廠商，均到場設攤招募人才，吸引數千名市民參加活動及投遞履歷。

另外，勞工局還在現場設置摘星創業市集販售、訓練學員作品展示暨DIY體驗、魯班公技藝傳承微電影放映、廠區360度VR虛擬實境、職業安全體驗闖關遊戲、勞動法令諮詢及身心障礙產品販售及體驗活動等，讓參與活動民眾得到最充足的資訊。

為讓民眾扎根台中穩定就業，活動中還設有「職涯好行專區」，邀請市民加入全國首創「職涯工作卡」系統，盤點自身長處、客製化電子履歷，並展示馬克插畫面試指導、最夯影音履歷棚拍及「穩定青年就業計畫」獎勵金，提升勞工就業即戰力。

中彰投分署則設有5大產業設計主題館，分別為智慧機械、電機電子、生活健康、觀光休閒、文創創意為主軸，搭配分署所培訓取得國際認證的全球職涯發展師，及其自行研發的職涯諮詢工具為輔助，希望民眾對自身職涯發展能有更好的概念。

5大主題館中，以文創創意的「寶島產投村」最吸引人，充滿了復古風，很多民眾都忍不住進場參觀。

中彰投分署也特別安排「夢想載卡多巡迴服務車」現場進行服務，將求職民眾外出詢職會碰到的氣候因素融入活動主題，設置「夢想加油打氣站（讚）」，以「風吹」、「日曬」、「雨淋」3個主題設計闖關遊戲，民眾都覺得很好玩。