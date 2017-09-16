入秋首波東北風18日南下 中市府積極抑制揚塵

2017-09-16 17:22

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕東北季風來臨，大安溪、大甲溪沿線居民飽受風沙吹拂之苦。中央氣象局預報，今年入秋後首波東北季風18日報到，市府今天表示，為防範揚塵影響空氣品質，除協調中央造林，並將展開大安、大甲及外埔區洗掃街，以及加強稽查翻耕。

入秋後，東北季風報到，大甲溪與大安溪畔沿線居民即飽受飛沙走石之苦，除了農作物受影響，家中更是滿布沙塵，從后里泰安、大甲江南至大安頂安里沿線，居民生活品質大受影響。尤其每逢颱風前，溪床沙石不斷被捲起，有如沙塵暴，居民苦不堪言。

環保局長白智榮說，防範揚塵造成空品不佳，除協調第三河川局設置水帶、水管、截砂石籬等，也在大安溪口種植4.8公頃、約2640株木麻黃及黃槿，今年將擴大於大安溪及大甲溪口再新植4360株，達到破壞風場、減低風速與攔截砂塵等效果。

另林務單位從民國99年至今，也完成河川沿岸20公頃造林工作，目前台中河川裸露地面積，已由101年63％，降至105年32%，至今未發生大規模揚塵事件，民眾滿意度達67.5％。

環保局強調，東北季風期間，將加強大安、大甲及外埔區洗掃街，並會同3河局聯合稽查，防範河床種植戶在揚塵好發期間進行大面積翻耕，避免風大帶起沙塵。

市議員吳敏濟指出，之前屢次與環保局、水利局討論此問題，除了疏濬河川行水區，河川裸露地與大安溪出海口濱海側要大量種植樹林，不定時灑水抑制揚塵，才能改善空氣品質。