台灣本島極西點 七股國聖港燈塔推自行車慢旅

七股國聖港燈塔慢旅自行車活動出發。（記者楊金城攝）

2017-09-16 17:06

〔記者楊金城／台南報導〕走，到台灣本島極西點台南七股國聖港燈塔騎遊看海景、吹海風，雲嘉南濱海國家風景區管理處今舉辦2017台灣自行車節Light up TAIWAN《台灣燈塔・極點慢旅》的七股國聖港燈塔慢旅自行車活動，向遊客推薦這條國聖港燈塔自行車路線。

七股極西點慢旅分3條自行車挑戰路線，有國聖港燈塔慢旅（36公里）、西南低地挑戰（64公里）、「南雙塔」國聖港燈塔、墾丁鵝鑾鼻燈塔超級挑戰（200公里），起點在七股台灣鹽博物館，計吸引近千位車友報名。

南雙塔200公里挑戰組在清晨先出發，下午3點多抵達鵝鑾鼻燈塔。而雲管處力推的國聖港燈塔騎遊行程及西南低地挑戰，隨後從台灣鹽博物館出發，沿著鹽田、魚塭間的小路，經過七股濕地、黑面琵鷺生態展示館、北門水晶教堂、國港聖燈塔等，都是賞景拍照的好地點。

交通部觀光局副局長陳淑慧說，自行車慢旅是很健康又可以慢速深度旅遊的方式，值得推薦。

徐振能說，從七股台灣鹽博館、七股鹽山到國聖港燈塔的這條慢旅自行車路線，沿途可賞鳥、觀賞魚塭、七股潟湖、國聖港燈塔旁黃金沙丘、夕照等美景，也可騎往北門遊玩水晶教堂、井仔腳鹽田，是參訪台南濱海人文歷史、生態、自然景的最佳路線。