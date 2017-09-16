單親媽媽活菩薩 捐款善行46年不斷

2017-09-16 16:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南一名單親媽媽陳楊麗蓉獨自撫養兩個女兒長大。由於不捨其他女人跟她有一樣的遭遇，從46年前，每年捐款資助10位單親媽媽，累積近9百萬的善款，共有468人受惠，此舉也被稱為單親媽媽的活菩薩。她昨日也到南台南家扶中心，發放每人3萬5千元的慰問金，鼓勵媽媽們勇敢走下去。

母兼父職超過半世紀的楊陳麗蓉今年82歲，當初與丈夫陳緄經營屋瓦生意略有所成，家境小康並育有2名女兒，不料，丈夫在她26歲、民國50年因病去世，從此肩負生活重擔，但三年後的白河大地震成為轉機。當年許多業者都因重建工程而大發利市，她反而降價售出甚至免費提供給貧困家庭，此舉雖然沒有立刻帶來大筆錢財，但工廠的口碑不脛而走，生意一年比一年還要好，家境明顯改善，於是她也在民國61年起資助有著同樣遭遇的單親媽媽。

今年37歲的阿桃在22歲的時候從越南嫁來台灣，舉目無親，所幸遇到一位很疼她的丈夫，可惜好景不常，3年後丈夫突然因病去世，留下她與剛出生的兒子；更糟糕的是，小姑欺負阿桃不識中文，更換保險受益人的名字，僅留下一間老房子讓母子倆遮風擋雨。儘管受人欺騙，阿桃也沒時間悲傷，每天在麵店工作12個小時撐起這個家，她很感謝陳楊麗蓉的善款，另外，也希望有一天能夠回到家鄉，看看15年來未曾見面的家人。

台灣有相當多與阿桃類似的例子，因此楊陳麗蓉46年來都沒有萌生停止捐助的念頭，甚至擔心過世之後無人承續，所以在11年前出資1千萬、創辦「寒梅社會福利慈善事業基金會」，讓愛心永存。