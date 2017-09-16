基進黨辦電影放映會 增加民眾對南韓政治史認識

2017-09-16 16:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為了讓民眾增加對韓國政治史的認識，基進黨今天下午舉辦改編自韓國光州事件真人真事電影《我只是個計程車司機》放映會，邀請高雄市長陳菊一起觀賞。

基進黨黨主席陳奕齊表示，台灣社會常把台韓兩國的經濟發展做比較，事實上，雙方的民主化歷程，也隱約有彼此較勁的意味。例如台灣的美麗島事件隔年，韓國就爆發了本次電影的背景光州事件。又如韓國1995年首次總統民選，翌年則是台灣，可見台韓的相似性。

基進黨中評委李雨蓁表示，南韓對於歷史與轉型正義的工作，要比台灣更積極，早在《我只是個計程車司機》前，已有《華麗的假期》探討相同主題，值得高雄市政府借鏡，相信以高雄民主運動為主題拍攝電影，成績絕對不會輸給韓國。

高雄好過日協會理事長陳信諭醫師說，南韓跟台灣都是從威權走向民主的國家，《我只是個計程車司機》以司機的視角，呈現韓國民主運動的血淚史，也讓大家了解到民主可貴之處，是在於前人為了理念，不惜犧牲自己。

陳奕齊補充說，高雄市長陳菊自郭雨新省議員的秘書，歷經美麗島事件，到帶領高雄進行城市轉型，陳菊的人生歷程，可說是台灣民主發展的縮影。

現場包括農運前輩戴振耀、台灣南社社長張復聚等民主前輩，齊聚電影院欣賞，映後將和韓國專家朱立熙教授，共同舉辦深度座談。