醫訊》不做「肝」苦人 南投千人免費大篩檢

南投醫院、肝病防治學術基金會舉辦免費肝檢驗，吸引近千人參加，現場民眾相當踴躍。（記者劉濱銓攝）

2017-09-16 16:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕肝癌、肝硬化蟬聯國人10大死因，國人聞肝病色變，由於肝病症狀難以察覺，一旦發病情況恐不樂觀，為此衛福部南投醫院、肝病防治學術基金會，今天在南投市康壽國小合辦免費大篩檢，有將近千人響應，院方呼籲，有肝炎或家族病史的民眾，若對肝臟疾病有疑慮，宜儘早篩檢，以達早期治療目的。

南投醫院表示，去年癌症續居10大死因之首，肝癌即佔癌症死因第2名，其中慢性肝病及肝硬化則為10大死因第10名，但縱使如此，若能早期發現癌症，經妥善治療，存活率仍相當高，而今提供的免費肝炎及肝癌大檢驗，就提供20歲以上民眾接受篩檢，有將近千人參加，成效還不錯。

院方也說，肝臟神經只分佈在表面，肝病早期症狀不明顯，容易被忽視，罹患慢性肝炎若不治療，發展到肝硬化就有成為肝癌的風險，若是拖到肝硬化或肝癌，生命就會受到嚴重威脅，因此定期篩檢就相當重要，呼籲有B型、C型肝炎病史民眾，務必每4至6個月就要接受篩檢，另像作息不正常、熬夜上班族，也可多留意篩檢資訊，並定期健康檢查，才能遠離「肝」苦人生。