基隆美展頒獎 頭獎抱回10萬元

2017-09-16 16:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕去年從「雞籠美展」更名的「基隆美展」，首獎「基隆獎」可抱回獎金10萬元，今天下午舉行頒獎典禮，三大類首獎得主分別為東方媒材類─李中玉、西方媒材類─黃千育、攝影與新媒體藝術─洪譽豪。

文化局長期推動「雞籠美展」，是基隆的年度藝文盛事，去年更名為「基隆美展」，將原本美展的五大類整併為三大類，分別為東方媒材（書法、篆刻、水墨）、西方媒材（水彩、油畫、複合媒材）及攝影與新媒體藝術，並提高首獎「基隆獎」獎金為10萬元，6月起初審收件，總計東方媒材有96件，西方媒材135件、攝影與新媒體藝術類236件，競爭相當激烈。

文化局長馬嫻育指出，經過初審、複審兩階段評選，產生49位佼佼者，分別獲得「基隆獎」、「優勝」、「佳作」、「入選」等殊榮。

評審們表示，藝術人文的推動是城市的指標，此次參賽作品水準都很高，入選就等於得獎，也有評審建議，觀光結合文化發展是必然方向，對環境規劃的構想，也可以成為未來美展的項目，對城市發展有幫助。

李中玉以「生生不息，攀越高峰」作品，得到基隆美展東方媒材類首獎，評審陶晴山指出，該幅畫工整嚴謹，筆墨沈穩中見活潑，栩栩如生。

國立台灣藝術大學書畫系大四生黃千育，連兩年拿下西方媒材類首獎，評審趙志敏說，黃的作品「沐雨」將黃昏雨景中營造的省思意涵、溫馨悲憫的情懷剔透展現。

洪譽豪以「游離者」作品拿到攝影與新媒體藝術首獎，評審陳永賢說，洪譽豪用光軌掃描概念，將日夜晨昏圖景交疊，顯現似曾相識的街區映像，相當出眾。