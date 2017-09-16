沒被看見的世界第一 4X貓拍片挺技職國手

2017-09-16 16:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕技職界的最高盛事，第44屆「國際技能競賽」將在今年10中於阿布達比舉行。台灣一共參與42職類共47位國手參賽。網路紅人4X貓最近也透過影片協助宣傳這項賽事，並為國手打氣。他表示，不管是體育或是技職的國手，都是為國奉獻，他們的努力應該被看到。

台灣技職實力聞名全球，歷屆在素有技職界奧林匹克的「國際技能競賽」都拿下不不錯的成績。第44屆國際技能競賽將於今年10月在阿布達比登場，台灣代表隊將參加42職類競賽，橫跨製造與工程技術、社會及個人服務、營建技術、運輸和物流、資訊技術、藝術與時尚等6大類群，共47名國手共襄盛舉。

隨著比賽日期接近，勞動部近期也邀請網紅拍攝影片，宣傳此一賽事並盼喚起國人對技職的重視。首波影片邀請曾擔任PTT八卦版版主，並因參與同志運動而受到關注的網紅4X貓現身，為國手打氣。

4X貓受訪時坦言，過去對於這項比賽並不熟悉，也不曉得台灣在許多技職的領域拿下世界第一。這次受勞動部的邀約後，查了資料才發現原來台灣的技職實力是聞名世界。

4X貓表示，不論是體育競賽的國手或是技職競賽的國手，都投注了許多心血訓練，這些努力應該被看見。或許有許多人對這項比賽並不熟悉，但希望能透過這次的機會，呼籲大家一起支持這些選手，作為他們在外比賽最堅強的後盾。

國際技能競賽每2年舉辦一次，過去台灣參賽成績都不錯， 2013年在德國萊比錫舉行，台灣44位選手獲得6金4銀8銅及13優，總獎牌數名列第3。2015年在巴西聖保羅舉辦，台灣41位選手共獲得5金7銀5銅及19優勝，總獎牌排名世界第3名。

日前技職國手的兵役配套草案預告，未來技職國手只要代表台灣出國參賽即可獲得服12天補充兵資格，且適用歷屆所有國手。