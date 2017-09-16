宜蘭不老節開幕 千歲阿嬤跳森巴舞

三星鄉尾塹社區的阿嬤也穿著專業舞者的裝扮出場跳舞，10多名舞者年紀加起來超過千歲，充滿活力的表演讓現場嗨到最高點。（記者林敬倫攝）

2017-09-16 15:50

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕 2017宜蘭不老節今開幕，希望塑造健康促進、活力無限的形象，讓長輩透過舞台展現智慧與生命力，活動舉辦於宜蘭運動公園，從今日開始延續到20日，共有1700多名長輩、志工參與系列活動，活動中年紀加起來超過千歲的阿嬤組成森巴舞團熱舞，讓開幕式氣氛嗨到最高點。

宜蘭不老節今年已經邁入第5年，以打造全球預防照顧的新模式，發揮促進健康為目的，活動從昨日開始延續至20日，一連5天，縣政府表示，今年以打造花樣爺奶嘉年華會為概念，邀請宜蘭縣內長輩一起參與專屬長者的系列活動，增加舞台與社會參與的機會，鼓勵長輩重拾自信、肯定自我，擁有健康、安全、活力、尊嚴及有價值感的暮年生活。

開幕式總計有50個單位參與，號召共40個社區、3間老人日間照顧中心及7間老人長期照顧中心，共1750名長輩及志工參與，長輩平均年齡達71歲，年紀最長的達98歲，擔任開幕表演嘉賓的「蘭陽森巴藝術舞團」，透過熱情的森巴舞瞬間鼓動現場氣氛，為活動揭開序幕，而三星鄉尾塹社區的阿嬤也穿著專業舞者的裝扮出場跳舞，10多名舞者年紀加起來超過千歲，充滿活力的表演讓現場嗨到最高點。

緊接著跟著音樂的節奏，上千名的社區長輩及志工在宜蘭縣全人健康促進體適能運動協會Jason老師的帶領下，齊跳健康操，除了沿用去年彈力帶及極球的運動模式，今年更新增了新興的水啞鈴的運動器材，除了提升長輩的運動興趣外，搭配新興運動器材的健康操，更能有效地增進長輩肌耐力的功能。

快手疊疊樂暨一根香腸桌遊比賽等動態活動也在下午登場，至於靜態活動則有「我是神攝手攝影比賽影像展」，將從宜蘭縣內社區共101件優秀作品中，選出10幅首獎作品及20幅優選作品。

擔任開幕表演嘉賓的「蘭陽森巴藝術舞團」，透過熱情的森巴舞瞬間鼓動現場氣氛，為活動揭開序幕。（記者林敬倫攝）

2017宜蘭不老節昨開幕，共1700多名長輩、志工參與。（記者林敬倫攝）