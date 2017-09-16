人數為清潔隊員12倍 鄭文燦：志工是桃園環保尖兵

桃園市長鄭文燦與績優環保志工團體合影。（記者謝武雄攝）

2017-09-16 16:07

［記者謝武雄／桃園報導］「桃園市環保志工群英會」活動競賽今天在銘傳大學龜山校區體育館舉行，該活動採競賽模式，分為「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」及「資源分類王」等四項，優勝隊伍將代表桃園參加由環保署舉辦的全國競賽；市長鄭文燦致詞時也期勉優勝隊伍能夠代表桃園再創佳績，另他也稱讚環保志工是桃園環境保護的尖兵，讓市容更乾淨、漂亮。

鄭文燦表示，桃園市清潔大隊隊員僅約2500人，但環保志工隊有4181隊、總人數約3萬1500人，是清潔隊員人數的12倍；許多市民都感受到桃園變得不一樣，外縣市的鄉親來到桃園，也都感覺到桃園正在進步，包括街道、市容、景觀等各方面都有很大的改變，環保志工功不可沒。

鄭文燦說，環保局在桃園升格後榮獲環保署考評的許多獎項，包含「105年度地方環保機關績效考核」、「水污染防治績效—河川組」獲特優，另「水污染防治績效—海洋組」、「環境教育績效考核」及「推動民間企業與團體實施綠色採購」等項目獲優等。

環保局長沈志修表示，「環保志工群英會」活動競賽總計有19支參賽隊伍參加，優勝隊伍將代表桃園參加由環保署於台東舉辦的全國環境知識競賽，另現場也舉辦績優志工及志工隊的頒獎活動，包括39位績優志工及10隊績優志工隊獲獎，今年也增設環教推廣及長青環保志工等獎項，以表彰志工朋友在環境教育及環保志願服務工作上投入的熱情與努力。