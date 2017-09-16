OTT網路電視盒用戶大增 「愛奇藝」成付費觀眾最愛

2017-09-16 16:13

〔記者譚偉晟／台北報導〕隨著OTT網路電視服務逐漸流行，網路電視盒品牌OVO也公布了調查數據，顯示除了收看OTT網路服務的用戶數顯著成長，其中正版付費內容家備受到重視，因此包含愛奇藝與LiTV，都逐漸成為觀眾偏好的影音服務應用。

OVO所公布的數據顯示，今年7到8月份不重複用戶數達到9.2萬戶，比去年成長了69.38%，此外總觀看署超過1520萬次，也比去年成長了88.59%。其中最多人收看的就是YouTube免費影音，排在之後的依序是三個付費影音服務，也就是愛奇藝、LiTV、friDay。總計今年1到8月OVO的總觀看數達到5245萬次，累積收視時數突破1億小時，已經是不少家庭的主要收視方式。

其中正版付費內容部分，愛奇藝由於有不少中國與韓國戲劇與綜藝影音，更在七月線上獨家播映話題性很高的《花甲男孩轉大人》，因此成為付費影音內容榜首。排在之後的LiTV則以豐富本土頻道與各國影片獲得觀眾支持，遠傳出品的friDay影音則以萬部院線與戲劇為主要訴求。此外OVO網路電視盒用戶也會使用外部影音內容，包含讀取外接影碟影音，或是透過瀏覽器App收看線上影音等。

至於最受歡迎的YouTube直播頻道，分別為「公視」、「東森新聞」、「中天新聞」和「三立新聞」，這些頻道都有每個月百萬觀看數的表現。在「自訂頻道」功能的部分，第一名是卡通兒少類，熱門影音包括「逗逗蟲」、「粉紅豬小妹」等。而泛綜藝類節目中，網紅的「搞笑頻道」已經超越傳統的「綜藝頻道」，顯示現在新型態網紅娛樂已經紅到電視盒上。