青年創業家柯梓凱祖父母 結婚70年獲頒白金婚

2017-09-16 15:27

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區公所今天上午舉辦106年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，101對結婚超過50周年的金、鑽石、白金婚夫妻接受表揚。其中獲頒70週年白金婚的柯進傳、柯陳（米僉）也是青年創業家柯梓凱的祖父母。柯梓凱與有榮焉並說，「聽某嘴，大富貴！」是阿公、阿嬤婚姻長久的秘訣。

豐原區公所今天舉辦「緣定一生世愛相隨」金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚，白金婚1對、鑽石婚27對、金婚73對，總共101對獲獎，由豐原吉祥物葫蘆弟進行開場表演。中市經發局長呂曜志、立委江啟臣、市議員翁美春等人、豐原區代理區長唐益滄等人到場，與獲獎長者一起切蛋糕，並頒發獎牌。活動也邀請社區舞蹈、川劇等精彩表演，並規畫自拍區，讓全家人可以合照，分享喜悅。

其中，白金婚的柯進傳、柯陳（米僉）賢伉儷已年屆9旬，生有2男2女，子孫滿堂。柯進傳后里出生，迎娶柯陳（米僉）後入住豐原，開始當佃農下田種稻。柯陳（米僉）則全心打理家務，擔負起教養小孩責任，兩人長年下來相處十分和睦，子孫事業有成，其中，長孫柯梓凱更是位青年創業家，從夜市擺攤賣服飾，到創立「喬治派克」、「牧島」等知名連鎖餐飲品牌，新創立的「一芳水果茶」，已有百家加盟店，更是以阿嬤故事為主軸。

柯梓凱表示，阿公阿嬤常一起看電視台灣鄉土劇，平時鮮少爭吵，偶爾會小鬥嘴，但阿公通常會聽阿嬤的話，「聽某嘴，大富貴！」或許也是長長久久的秘訣。阿公偶爾會小酌，飲食大多清淡。阿公當佃農到70多歲退休，因此鼓勵兒孫有機會就該創業當老闆，這也是他這麼年輕就創業原因。

另外，獲頒鑽石婚謝朝吉、謝江素園賢伉儷，年逾8旬、牽手60載，他們平日熱心參與豐原長青學苑事務，也與銀髮朋友一同樂齡學習，除了擁有健康身體，還有滿堂兒孫承歡膝下，婚姻美滿。