斗六文旦超搶手 「連縣長都訂不到」

2017-09-16 15:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雖然颱風一個接一個，老天爺卻十分眷顧斗六文旦，不僅未受風災產量還增加約4成，加上品質大好，供不應求，竟然「連縣長都訂不到」 叫好又叫座，今天斗六文旦節好戲連場掀起一股文旦旋風。

斗六文旦節系列活動今天在滑輪溜冰錦標賽揭開序幕，來自雲林縣國中小學及幼兒園400名選手同場較勁，在運動公園週邊則有環保創意寫生比賽，還有一家4代都參加，陪伴親子歡度假日。

重頭戲則是文旦競賽優勝者頒獎表揚，特等獎的林辛煌榮獲雲林縣長李進勇、斗六市長謝淑亞大力推荐，所有獲獎者也都接受表揚，另有在地優質文旦及農特產品展售、文旦果皮環保酵素DIY、文旦紙雕兌換、文旦拓印及彩繪，受天宮媽祖及神轎在斗六大學路與公明路交叉路口駐駕，號召民眾「跟著媽祖做環保」，全場熱鬧滾滾。

有人特地從苗栗來斗六就為了買最好吃的文旦，連李進勇都說，有朋友請他代訂文旦，結果農民說不好意思已經全賣完，可見多搶手，連他都買不到。

斗六分局長蔡詳忠率隊預防犯罪宣導，新北市消防局支援地震體驗車，讓大伙兒震撼教育，還有小朋友嚇得哇哇大哭；另民眾帶著違法張貼在斗六的小黃看板或撿拾煙蒂也能兌換媽祖小神衣或文旦節T恤，晚上還有蘋果劇團在運動公園演出「龍宮奇緣」戲劇，讓斗六市民從白天玩到黑夜，全天候都有精彩又豐富的活動。