中市十大伴手禮票選 今、明在台中公園決選

2017-09-16 15:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2017台中市十大伴手禮票選活動」決選今、明在台中公園熱鬧登場，百家十大伴手禮評選入圍的廠商均拚老命為自家產品拉票，要搶進前十名，成為台中市伴手禮的最佳代表。

今日票選活動以立達太鼓的表演揭開序幕，副市長張光瑤、經發局主秘蔡珍珍、台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅、顧問黃望修及台中市糕餅公會理事長周子良等人均到現場加油打氣。

現場還有各式各樣的伴手禮展售及薩克斯風、烏克麗麗表演，更有「整點義賣活動」並將義賣所得將全數捐給「弘道老人福利基金會」。

副市長張光瑤表示，伴手禮代表城市特色，透過民眾共同票選、經市府認證的伴手禮深具代表意義，而票選活動的競爭也能為消費者帶來更好的商品。

工策會總幹事蔡世寅指出，台中有許多好滋味，也有很多好創意，此次活動除了「十大伴手禮」的獎項之外，也設置「優質清真獎」、「最佳人氣獎」、「評審團大獎」及「金口碑獎」幾項大獎，請大家共襄盛舉選出最喜愛的五至十個伴手禮代表。

台中市糕餅公會理事長周子良感謝市府與工策會舉辦十大伴手禮的選拔活動，相信經由選拔刺激競爭，不僅炒熱氣氛也活絡經濟，邀請大家踴躍試吃，選出最喜愛的伴手禮。

工策會指出，十大伴手禮票選活動最後的投票時間為9月17日下午3點，民眾可到台中公園活動現場領票，有三領票口，每人可投五至十票，呼籲民眾可利用這二天到台中公園參與。

更多活動相關資訊，可至「台中市十大伴手禮」官網查詢最新訊息。