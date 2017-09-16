這麼好康！中市府健檢污水設備 住戶年省電費18萬

2017-09-16 15:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市區河川污水主要來自於家戶廢水，環保局列管全市550棟百戶以上社區大樓，去年輔導改善50棟，今年再健檢100棟，發現有1/3不合格，主要為污水設備使用不當、沒有加氯消毒或是污泥未清，要求改善，教民眾能省水減污，還能省電、省錢。

市區柳川、綠川等主要河川污水，一半以上來自於家戶排放廢水，百戶以上大型社區大樓每天至少排放一百噸污水，法令規定需建置社區專用污水下水系統，設立污水處理設施，才能排放到排水溝或路邊側溝，再流入河川。

環保局水質及土壤保護科股長陳泓璋指出，為了改善河川污染，水利局持續興建污水下水道工程，環保局也從源頭改善大型社區污水處理功能，發現大樓即使有設備，但若使用不當，不僅排污效果打折扣，也會使地下室充滿臭味，而且還很耗電。

今年執行第2年社區免費健檢污水處理設備使用，發現大樓使用馬達曝氣，將氧氣打入污水進行生物分解，但不是為了省電沒開馬達，就是怕曝氣量不足全力打開，結果溶氧量不是太低就是過高，無法達到有效的污水處理效果。

另外污水處理後要排放前，必須加氯消毒，也有大樓未做到，以及污水池未清理，環保局表示，初診先檢視設備和使用程序，要求改善，也陸續採樣化驗。

以住戶近3百戶的西屯區百達富裔社區為例，該社區污水設備池因全天運作，曝氧量過大，溶氧量超過8毫克/公升（標準為2至4毫克/公升）1個月電費達3萬元，環保局建議改為1小時開機、1小時關機，使溶氧量維持標準，使處理水質佳，每年也節省下約18萬元電費，省錢又環保。

局長白智榮局長說，即日起至9月22日止，舉辦社區健康寶寶評比報名作業，評比社區污水設施運作、放流水質、放流水回收再利用、住戶省水減污情形等4項，最高有2萬元獎金；另外未來逐漸輔導改善完成，如果家戶污水不合格被檢舉或採樣不改善，恐會依水污法開罰6萬至2000萬元。