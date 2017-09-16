巨蛋旅展吃月餅比賽 他吃到香港來回機票

65歲曾姓退伍軍人（中）「吃」到香港來回機票。（記者葛祐豪攝）

2017-09-16 14:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕正在舉辦的高雄巨蛋國際旅展，為迎接即將到來的中秋節，今天下午舉辦剝柚子、吃月餅趣味競賽，65歲曾姓退伍軍人吃到第6顆月餅時，「吃」到香港來回機票，他強調可能5年內都不敢吃月餅了。

高雄巨蛋國際旅展從9月15日起，一連4天在巨蛋舉行，約有百家業者參展，鎖定雙十連假、東北亞賞楓、精緻歐洲行等主題，國外旅程大多數都是高雄出發，吸引許多民眾參觀。

由於中秋節將屆，主辦單位今天下午特別舉辦剝柚子、吃月餅趣味競賽，由限量200名免費福袋中，抽出5名幸運兒，換上「兔寶寶」裝，挑戰快手剝柚子，剝完2顆柚子後，接著吃月餅。

主辦單位效法古代，把大獎字條藏在月餅裡，獎項包括香港來回機票、住宿券等，「吃」到字條就可以把指定獎項帶回家！

5名參賽者一邊吃月餅，一邊猛喝水，結果65歲曾姓退伍軍人吃到第6顆月餅，「吃」到香港來回機票的字條，不過他看不出興奮之情，表示可能5年內都不敢吃月餅了。

業者表示，此次旅展有旅行社推出日本6天不到3萬元的賞楓行，還有韓國4天不到1萬4千元的行程，相當搶手。國內旅遊最低則下殺至29折，多家飯店的餐券也都有優惠。