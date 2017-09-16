追思鄉土藝術家王灝 「青彩展」不隨便、美不勝收

埔里鎮立圖書館於藝文中心田園藝廊舉辦「青彩展」，邀請出借王灝畫作的各界友人與會分享王灝的小故事。（記者佟振國攝）

2017-09-16 14:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣知名鄉土藝術家王灝去年3月病逝，樂天隨性的他，生前與醉心青花瓷創作的好友劉麗卿共同策劃「青彩展」，惜成未竟之約，透過埔里鎮立圖書館統籌與多位藝文收藏家熱心借展促成，今正式開展，除欣賞精緻瓷藝與水墨字畫，眾人也分享與王灝的小故事，氣氛溫馨感人。

王灝與黃和村、劉麗卿夫婦是好友，劉麗卿國小教師退休後即用心鑽研青花瓷創作，多年來創作許多精緻作品，有人建議辦策展，但她自認非科班出身，不敢付諸行動，王灝則是鼓勵好友「妳的青花瓷加上我的彩墨，湊在一起就是『青彩（隨便）』，那就來場『青彩展』吧！」，但隨著王灝去年3月驟逝而成未竟之約。

埔里鎮立圖書館、藝文界近1年來籌辦王灝紀念展，也想起這未竟之約，接洽劉麗卿展出青花瓷作品50件，藝文界友人不少都有收藏王灝的作品，圖書館特別商借了39件王灝老師各時期的水墨創作，終於促成了「青彩展」，今於藝文中心田園藝廊正式開展，23日於鎮立圖書館還有「王灝童年廣場活動」，邀請親子前來體驗古早童玩。

除了精湛的藝術作品，圖書館也邀請包括縣府文化局副局長張怡芬、各界友人黃義永、梁坤明、許耀進、黃和村、謝德福、李德和、林秋長、林素貞等多位借展人到場，分享與王灝互動的小故事。

有一次王老師住家遭竊，1幅鍾馗畫作也被偷走，他雖畫了第2幅，仍不忘原先畫作，並寫上「問君何時歸故里」，「抓鬼大師」似乎也聽到王老師的呼喚，不久警方即順利逮到竊賊，畫作也回到他的身邊。

國小退休教師劉麗卿退休後苦心鑽研青花瓷創作，多年累積多件精緻作品。（記者佟振國攝）