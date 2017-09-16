保育珊瑚藻礁 環團要求環署撤銷觀塘工業區環評

2017-09-16 13:52

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了守護桃園大潭周圍的珊瑚藻礁，環保團體和在地居民於九月十五日至環保署前抗議，要求環保署應該依法撤銷或廢止歷次環評處分，而不是繼續宣稱可以透過環差程序來解決珊瑚藻礁的保育問題。

由桃園在地聯盟、桃園海岸生態保育協會、台灣蠻野心足生態協會共同發起的抗議活動，主要是針對中搖在桃園大潭興建的第三天然氣接收站，恐怕會破壞當地的藻礁生態。為了維護該區域藻礁，環團就中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫在六月二十一日鑑定的結果，也就是確認觀塘工業區開發基地內有第一級保育類野生動物「柴山多杯孔珊瑚」，向環保署陳情要求依職權撤銷觀塘工業區的歷次環評處分。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，環保署的回函僅表示「會於環境差異影響分析及對策檢討報告程序中考量」，因此再次向環保署依行政程序法第128條申請撤銷環評，如果2個月後環保署沒有積極作為，就會再提訴願和行政訴訟。她強調中油會選擇在該地區開發，僅僅只是因為已經通過了環評，並非是因為該地區的位置最好。事實上目前閒置的台北港恐怕還更具地理優勢，對生態的影響也比較小，但中油都沒有考慮。

義務律師陳憲政也認為，以台北港作為大潭發電廠的支援會更適合。此外既然已經發現第一級保育類珊瑚，確認有廢止環評的新事證，就不存在於舊有環評架構下討論環差的必要。他認為環保署的回函很明顯在避重就輕，不願意正面面對問題。

對此環保署綜合計畫處處長劉宗勇回應，已經接受環團的申請，並基於環境基本法第18條要求中油提出相關對策。同時9月19日環評委員將會進行現勘，現勘後環保署就會辦理審查，一切都會依環評法辦理。