即日起 飛機延誤5小時可全額退費

2017-09-16 13:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕即日起，飛機航班延遲5小時以上，乘客可免手續費辦理退票；航班若轉降其他機場時，機場條件允許下，可讓乘客於非目的地機場入境；兩項規定交通部都已於昨公告修正「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」。

民航局空運組長韓振華表示，現行航班因受天候狀況、飛機故障等情況而嚴重誤點時，都是等到航班恢復正常後，再安排旅客搭機；但許多旅客可能覺得延誤太久，想取消行程時還無法退票。因此，這次是參考歐盟規定，增訂班機遲延逾5小時以上，且乘客未接受業者替代行程安排，就可免手續費退票；韓振華說這個規定不是說誤點5小時一定要退票，只是給旅客多一個選擇，只要是台灣起飛的航班都適用。

去年10月，受海馬颱風影響，復興航空一架從澳門飛回台灣班機，因桃園機場側風太強無法降落，最終先改降松山機場，並要等風力減弱時再飛往桃園機場。但當時許多旅客認為已經降落，為何不讓他們直接從松山入境，堅決反對再飛回桃園，且與機組員發生爭吵；最終民航局及移民署再確認入境設備允許的情況下，讓乘客於松山機場下機。

由於類似發生過蠻多起類似案例，立法院也要求要檢討，因此，這次新增「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」3-1條，班機因故轉降其他機場後，若無法於短期內飛往原目的地機場，為讓乘客儘早抵達目的地，或因應乘客特殊狀況需求，可由業者協調機場相關單位同意後，安排乘客由轉降機場下機或入境。

韓振華表示，不過若是原目的地機場馬上就可以恢復降落的話，航空公司就不一定要同意讓旅客下機，因為下機就會影響到原本要飛往目的地機場旅客；另外，若不想從轉降機場入境的旅客，航空公司仍必須將旅客載往原目的地機場。