用插畫說夢話 駁二「白日夢遊記」特展好立體

2017-09-16 13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二首次舉行國際主題插畫村計畫，邀請國內外8位插畫家在駐村期間，舉行「白日夢遊記」插畫展。其中來自國外的5位插畫家，不但帶來不同的視野，東西方藝術家也相互激盪聯手創作，更以整體展覽空間為畫布，讓民眾進入插畫家的幻想世界。

駁二指出，此次插畫村邀請來自芬蘭的伊羅．拉皮南（Eero Lampinen）、西班牙的納德．沙拉夫（Nader Sharaf）、法國的邁克爾．布拉那（Mickael Brana）、英國的加雷斯．邦廷（Gareth Bunting）與英國的涅爾斯基（Nearski），搭配國內新生代插畫家夏仙、鐘仁杰與高雄出生的紀人豪共同駐村。

今年插畫村以「白日夢」為主題，讓藝術家駐在駁二3個月，將個人天馬行空的創意與現實世界重疊，發展出根基於現實的奇幻異世界。第一次出國就是來台駐村的納德，抵台後便驚艷於當地五顏六色的街頭色彩，他用繪畫的方式拼貼駁二附近的街景，將台灣琳瑯滿目的招牌景象，轉變成有秩序的建築物。

來自遙遠北歐的伊羅，有著非常東方的信仰，當他走在鹽埕巷弄裡，看著斑駁的牆面與從裂縫中鑽出的植物，想著是不是有股看不見的力量在拉扯，畫出浪漫的另類鬼故事。

插畫村也規劃了一場特別的活動，先讓民眾上網投稿自己的夢境，再讓藝術家隨機畫出8個民眾的夢境，於展覽中展出，民眾可以看到牆面上募集的夢境內容，只要挑選自己喜歡的夢境畫下內容並打卡上傳，便可得到紀念明信片一張。