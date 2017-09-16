中華幼教策進會幼鐸獎 表揚8獎項109人

前教育部長吳清基（右六）參加「幼鐸獎」頒獎典禮表揚獲獎者。（記者周敏鴻攝）

2017-09-16 13:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中華幼兒教育策進會上午舉辦「幼鐸獎」頒獎典禮，表揚幼教貢獻等8獎項109人，其中獲頒傑出園長獎的桃園市德來幼兒園長趙玉妹，投身幼教工作已35年，她分享，3到6歲是建立人格特質的關鍵期，透過幼教強化幼兒的品德教育，幼兒未來長大就會有更正向的發展。

第25屆幼鐸獎頒獎典禮在中壢區南方莊園舉辦，前教育部長吳清基、桃園市長鄭文燦都前來向獲獎者道賀，他們盛讚，投身幼教工作的教育人員，長期以來默默奉獻，令人感佩。

幼鐸獎共表揚幼教貢獻、績優園所、優良幼教師、優良教保員、傑出園長、優良創辦人、資深敬業、優良課後服務中心主任等8獎項109人，其中獲頒優良幼教師獎的南投縣信義鄉同富國小附設幼兒園老師張淑鈞，2年前就有資格請調回家鄉台中市，但她選擇留在偏鄉服務，就盼「偏鄉幼兒別輸在起跑點」。

張淑鈞說，她規劃在地文化課程時，向幼兒的家長們學習了許多種植番茄的知識，建立起好感情，有感於家長們憂心偏鄉的師資流動率高會影響幼兒教育，她才決定長期留在偏鄉服務，即使每次從家中到學校都要花上兩個小時車程，也不嫌累。

另外，趙玉妹長期投身幼教工作，被她教導過的幼兒，已超過4000人，她說，她最喜愛幼兒們的天真無邪，她一身的修女打扮走在幼兒園，幼兒們就曾大喊：「新娘來了！」讓她開心極了，感覺似乎天天跟幼兒們生活在一起，自己也能永保年輕。