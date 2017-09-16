帶著記憶與靈魂前進！ 第4屆國家文化資產保存獎頒獎

副總統陳建仁（圖中）與文化部長鄭麗君（左三）頒獎，右起依序是大二結文化基金會董事長林奠鴻、教授木村勉、剪黏大師王保原，以及考古學者陳仲玉（左二）、台南地院院長莊崑山。（記者張瑞楨攝）

2017-09-16 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕文化部於今天全國古蹟日，由副總統陳建仁與文化部長鄭麗君於台中文化創意產業園區，頒獎給「第4屆國家文化資產保存獎」的得主及單位。陳建仁強調，文化必須向下扎根，鄭麗君則說，文化資產是建立自我文化認同的基礎，國家要進步，就必須帶著記憶與靈魂前進！

承載歷史記憶的台南地方法院。（文化部文化資產局提供）

「第4屆國家文化資產保存獎」5位得主及單位，包括保存維護類國定古蹟台南地方法院、保存貢獻類日籍教授木村勉、發現亮島遺址的陳仲玉、從事地方文化資產保存的財團法人大二結文化基金會，以及保存傳承類剪貼國寶王保原。

台南地方法院一隅。（文化部文化資產局提供）

鄭麗君以獲得保存維護類得獎的國定古蹟台南地方法院為例指出，文化保存與國家發展並未衝突，文化保存亦可視為國家發展，台南地院是日治時代的巴洛克建築，代表日本總督府的歐化政策，抗日事件「噍吧哖事件」在此審理，被國府槍決的湯德章律師，在此服務人群，1960年代因選舉舞弊而爆發的台南市長選舉無效事件，也是在台南地院審理，這棟建築承載了諸多歷史記憶。

剪黏大師王保原。（文化部文化資產局提供）

這屆文化資產保存獎，獲獎者涵蓋有形、無形的文化資產，其中，唯一的無形文化資產保存者，是年近90歲的剪黏國寶王保原司阜（師傅的舊稱），高齡之際仍不辭辛勞傳承剪黏技藝，連續6年開辦剪黏傳習工作坊，榮獲國家文化資產保存獎的保存傳承類獎項肯定。

日籍教授木村勉（圖中）勘查台灣博物館情景。_（文化部文化資產局提供）

獲得本屆保存貢獻類獎項，也是本屆唯一一位外籍得獎者日籍教授木村勉，曾參與台灣多項國定古蹟之調查研究與修復設計，包括總統府，並引入日本文化財調查研究的架構與方法，成為台灣對古蹟調查研究的重要範本，長期作為台灣與日本文化資產修復保存技術交流的平台，引介日本匠師來台傳授技藝，對我國文化資產修復技術的提升深具影響。

第四屆文資獎得獎者陳仲玉。（文化部文化資產局提供）

本屆保存貢獻類獎項得獎者陳仲玉，原任職於中央研究院歷史語言研究所，從事台灣地區考古遺址的調查發掘與研究30餘年，至80歲高齡而不輟，在馬祖亮島險崖邊發掘「亮島遺址群」，出土距今8300年的墓葬（亮島人1號），是閩江流域發現最早的新石器時代人骨，更可能是所發現最早的南島語族人骨。也將馬祖的歷史地位追朔至8300年前。

大二結文化基金會主持的二結榖倉。（文化部文化資產局提供）

財團法人大二結文化基金會是宜蘭地區首度榮獲國家文資獎保存貢獻類獎項殊榮的民間團體，該基金會以特有的工作模式，開展人文關懷的社區營造之路，讓在地居民有機會發揮所長，落實居民參與、社區自主的理想，以社區營造推動文化資產推廣活動及空間營造，帶動文化資產活化成效卓著。

台南地方法院未來將轉型為博物館。（文化部文化資產局提供）

獲得保存維護類獎項的是「國定古蹟台南地方法院」，於西元1914年落成，與「總統府」、「國立台灣博物館」並列為日治時期台灣3大經典建築，為台灣現存唯一一棟日治時期大型法院建築，修復過程嚴謹，保存古蹟原貌與風格，為公部門編列經費修繕公有建築物優良案例，讓百年經典建築風華再現，成為台南人文旅遊新地標，預定未來將規劃成為司法博物館。