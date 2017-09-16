香山囝仔回饋家鄉 「好玩的劇團」邀你免費欣賞

2017-09-16 12:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市議員林盈徹舉辦「擁抱香山 歡盈來玩」校園巡迴，邀請「好玩的劇團」為香山量身打造「宇宙馬戲團—香山大秘寶」劇碼，將在今、明晚間7點在內湖國小開跑，預計在各學校演出10個場次，皆為免費入場，歡迎大小朋友一同參加。

林盈徹表示，好玩的劇團藝術總監黃冠傑是土生土長香山囝仔，和從事藝術工作的葉時廷成立劇團，常到偏遠學校巡迴演出，劇團角色「抱抱獅」更擁有超高人氣，每次表演出場就引起學童們歡呼與大暴動。

林盈徹指出，懷抱「帶著藝術返鄉」精神，這次好玩的劇團回到竹市香山區成立據點，協助鄰近大湖國小學推廣藝術教育，更受邀推出「宇宙馬戲團—香山大秘寶」獨家劇碼，內容描述香山大秘寶地圖，裡面藏著滿滿幸福，為守護幸福，宇宙馬戲團和宇宙小壞蛋－魔豬哭哭展開一場精彩的交鋒。

林盈徹說，過去香山少有機會舉辦藝文活動，他重視親子關係與藝文活動，才會邀請好玩的劇團到場演出獨家劇碼，內容老少咸宜，寓教於樂。

「擁抱香山 歡盈來玩」校園巡迴演出目前已排定5場次：內湖國小（9月16日晚上7點）、茄苳國小（10月21日晚上7點）、虎林國小（11月18日上午10點）、南隘國小（12月2日下午3點）、朝山國小（1月20日下午3點）。