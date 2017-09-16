六龜十八羅漢山解說員成軍 帶領窺探「小桂林」奧秘

2017-09-16 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜十八羅漢山自然保護區蘊藏豐富天然資源，林務局曾發現在台灣植物學已消失百年的田代氏鼠尾草及20多種特殊珍稀植物，為了推廣生態教育及發展觀光，林務局培訓46位解說員今天正式成軍，要讓更多民眾有機會一窺大自然的神秘面貌。

六龜十八羅漢山位於台27甲線旁，山峰呈齒狀群峰相連，素有「小桂林」的美譽，加上十八羅漢山緊鄰荖濃溪畔，依山傍水的獨特景觀，是六龜地區相當具有代表性的景點之一。

林務局從今年4月起，招募到131位民眾報名參加「十八羅漢山自然保護區環境解說服務團隊」，經過培訓後，有46位通過認證，成為十八羅漢山自然保護區首批環境保護暨解說服務人員，其中成員包含里長、社區發展協會成員、國小代課老師、退休軍公教等。

林務局指出，導覽解說服務分為「自然保護區內」及「自然保護區外」兩種，保護區內限每團15人以下，解說時間約2小時，保護區外限每團20人以下，解說時間50分鐘，但因受限地型及安全因素，7歲以下不得報名參加。

解說員帶領遊客進入隧道解說，穿越時光，來一趟古隧道尋秘之旅，並將十八羅漢山峰峰相連交錯山形優美的層峰、U型谷、峽谷、山頭、曲流和乾旱溪谷等特殊地形景觀，重新呈現在世人眼前；如果想要進行深度旅行的民眾或團體，也可透過解說員安排，聽完解說後，深入六龜體驗泛舟、採果及品嚐在地美食，詳情可洽詢屏林處08-7236941或臉書「十八羅漢山生態之旅」。