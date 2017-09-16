從宅男女神到通靈少女 郭書瑤打破性別框架

通靈少女主角郭書瑤分享自身經歷，勉勵女孩們都具備超越自己的精神，擺脫性別枷鎖。（記者賴筱桐攝）

2017-09-16 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市社會局舉辦「女力•女麗名人講堂」，今天邀請演藝圈炙手可熱的「通靈少女」主角郭書瑤演講，與青少年暢談「性別與超越」，吸引300多人到場聆聽，她回憶16歲喪父，為家計踏入演藝圈，因拍攝電玩廣告被形塑為「宅男女神」，但一路努力學習，打破外在性別框架，闖出一片天。

第3場名人講堂在新光人壽新板金融大樓舉行，社會局長張錦麗、教育局長林奕華共同出席，力挺「新北女孩培力計畫」。張錦麗表示，「女力•女麗名人講堂」邀請職場上有亮眼表現的傑出女性參與，分享如何突破性別框架、實現夢想的過程。

郭書瑤表示，16歲那年父親驟逝，她一肩扛起家庭經濟重擔，為賺錢養家，白天打工，晚上讀夜校，飲料店、粗活都做過，當時她把生活照放上網路，沒想到被電玩廠商相中，拍攝「殺很大」廣告，一夕爆紅，被形塑為「宅男女神」，從此改變命運。

郭書瑤說，隨著成名帶來許多困擾，連在家附近倒垃圾也會有媒體追，她自認沒什麼才華，因此唱片公司安排鋼琴、舞蹈、化妝等課程時，她把握學習機會，甚至跨足唱歌、戲劇領域，努力擺脫外界賦予的框架，總算在電影「志氣」中嶄露鋒芒，一舉獲得第50屆金馬獎最佳新人獎肯定。

後來郭書瑤被HBO相中，擔綱偶像劇「通靈少女」女主角，拍攝期間克服對靈界的恐懼，深切體會到劇中人物「小真」的無奈與無力感，她說：「有時候人比鬼更可怕！」她的演技受到青睞，成功翻轉形象，成為實力派演員，再創事業高峰。

郭書瑤以自身經歷勉勵青少年如何突破自我，期許每位女孩都具備超越自己的精神，擺脫性別枷鎖，創造不凡。