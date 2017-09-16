不讓藍牙專美於前 電信級物聯網也來了

2017-09-16 12:10

〔記者譚偉晟／台北報導〕儘管藍牙新技術mesh可望透過網狀網路的特性，成為大量部建物聯網裝置的契機，但對於更大範圍的物聯網裝置布建上，電信級物聯網技術能存在更多優勢。國家通訊傳播委員會（NCC）指出，台灣電信級物聯網服務駔將在今年九月底就會正式推出，屆時可望在台灣看到更多與物聯網相關的應用出現。

NCC副主委翁柏宗指出，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等電信業者，已經在準備提供電信級物聯網服務，時間預計會在九月到十月之間。目前台灣電信業者發展的物聯網連線技術為NB-IoT或LTE-M1，可望應用在車聯網、健康照護終端、智慧大樓等領域，其中NCC已經通過中華電信和遠傳電信申請的各三百萬個物聯網專用門號，預計今年十一月底前，遠傳電信可提供北區NB-IoT網路服務，並在明年第二季前完成全台NB-IoT網路涵蓋。台灣大哥大也已經遞交物聯網門號申請，顯見電信三雄都已經在布局台灣物聯網市場，此外亞太電信也以LoRa低功耗廣域網路及4G的混合雙網架構，布局物聯網平台。

藍牙技術聯盟全球行銷副總裁孔德容認為，相較於藍牙適合使用在裝置高密度的場所，NB-IoT這類電信級物聯網技術更適合使用在大範圍的物聯網服務。像是車聯網這種裝置密度不會太高的物聯網服務，就可透過電信及物聯網技術，對車輛進行定位追蹤、車輛狀態、駕駛行為分析等項目監控，並進一步將資料上傳到雲端進行資料分析。此外像是環境監測、智慧電表、交通號誌等，也都將是電信業者優先布局的物聯網服務應用領域。

對於用戶而言，物聯網連線技術的選擇有不同場域的考量，像是訊號干擾、裝置密度、連線範圍等都可能成為考量因素。藍牙技術聯盟全球行銷副總裁孔德容認為藍牙的優勢除了在低功耗、可在裝置高密度場育布建外，在互通性和可靠性上也有不錯的表現。此外隨著物聯網應用的發展規模擴大，包含藍牙與NB-IoT在內的物聯網傳輸技術，都在資訊安全的防護上做了提升，確保萬物聯網的時代，各項裝置不會輕易地被用於網路攻擊等惡意行為上。