全國監理機關 首座大型重機考場今天啟用

2017-09-16 11:47

〔記者王秀亭／台東報導〕全國監理機關唯一設有「大型重型機車考驗場」今天上午在台東監理站啟用，台東縣警局交通警察隊所出動6輛特勤組使用的重機，在新完工的場地進行8字繞圈、壓車及直線穩定平衡，為啟用活動掀高潮。

大型重機從91年起開放考照迄今，全國有20所公民營重機訓練考驗場地，卻獨漏台東縣，在立法委員劉櫂豪反應後，公路總局公路人員訓練所南部訓練中心從104年起在台東監理站試辦教學。

2年試辦4期有67人參加，考照仍需赴高雄，通過率100%，成效良好，公路總局決定在台東監理站設置考場，斥資920萬元，將近40年未翻修的考驗場路面也一併翻新，成為全台37個監理機關中，唯一擁有大型重機考照場地的監理站。

立委劉櫂豪表示，看見許多縣民舟車勞頓也要考取重機駕照，遂向公路總局要求在台東設訓練班，想不到試辦期間獲得好評，才有考訓場地的設置。

因應「大型重型機車考驗場」施工及驗收，今年大重機班僅開辦一期，有22人報名，學員中不乏縣府一、二級主管，學員之一縣衛生局副局長陳信憲表示，平時習慣騎打檔機車，想進一步騎重機，去年就要報名，得知今年就可在地訓練考照，省去不少麻煩，才遲至今年報名，期待完成訓練，可以順利考取重機駕照，成為第一批在縣內完成訓練及考照的學員。

相關影音