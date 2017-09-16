寶可夢「超夢」降臨台灣 百餘玩家揪團抓寶

成功抓到「超夢」的玩家，開心的展示「戰利品」。（記者吳柏緯攝）

2017-09-16 11:35

〔記者吳柏緯／台北報導〕繼日本、美國後，傳說級的寶可夢「超夢」今天早上正式在台灣的「精靈寶可夢GO」登場，吸引超過百餘名玩家前往指定地點抓寶。不少成功抓到「超夢」的玩家，開心的向旁人展示「戰利品」。

成功抓到「超夢」的玩家，開心的展示「戰利品」。（記者吳柏緯攝）

上線已超過一年的「精靈寶可夢GO」，近期陸續在遊戲中推出神獸寶可夢，如洛奇亞、三神鳥，供玩家透過團體戰的方式捕捉，補齊圖鑑。而從這個月初起，日本與美國的部分玩家則收到來自官方的邀請，參與捕捉傳說寶可夢「超夢」，再度引起話題。

「超夢」今天早上正式在台灣的「精靈寶可夢GO」登場，吸引超過百餘名玩家前往指定地點抓寶。（記者吳柏緯攝）

日前台灣「精靈寶可夢GO」的營運方正式宣布，將有「神秘嘉賓」於遊戲中出現，不少玩家就在猜測是超夢。今天上午正式開放後也證實了這個猜測是正確的，台灣成為繼日本與美國後，第三個超夢登場的國家。

「超夢」今天早上正式在台灣的「精靈寶可夢GO」登場，吸引超過百餘名玩家前往指定地點抓寶。（記者吳柏緯攝）

由於目前屬於測試階段，因此超夢出沒的地方全台僅兩處，分別為大直的日式餐廳與大安森林公園的裝置藝術品周圍，一早便吸引超過百餘名玩家齊聚在這兩個抓寶熱點抓寶。現場不斷傳出驚呼聲，若有人成功成功捕獲超夢，更是會與大家分享喜悅。

「超夢」今天早上正式在台灣的「精靈寶可夢GO」登場，吸引超過百餘名玩家前往指定地點抓寶。（記者吳柏緯攝）

不過並非所有玩家都有幸參與團體戰、捕捉超夢，必須收到遊戲內發送的VIP邀請函才具有抓寶的資格。成功抓到超夢的玩家潘小姐表示，是在星期三上午收到邀請函，由於日本跟美國都是透過邀請函與先通知，所以收到就知道自己得到了抓超夢的資格，非常開心。

帶著兩個女兒到場抓超夢的高先生表示，玩這個遊戲已經一年多，到現在都還會利用假日的時間與女兒們一起外出抓寶、增進父女感情。他表示，這次三人都收到了邀請函，當然要來共襄盛舉。但也有玩家不知道只有「被選上」的人才有資格打超夢，上午到了指定地點後才發現只能分享其他人的喜悅。目前超夢仍在測試間段，「精靈寶可夢GO」尚未宣布超夢何時能在遊戲中實裝，因此錯過這次機會的玩家恐怕要再等一等。