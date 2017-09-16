出席永續發展研討會 李應元：減碳為最迫切工作

2017-09-16 11:04

〔記者譚偉晟／台北報導〕環保署長李應元在紐約時間9月15日出席了永續發展國際研討會，在研討會上李應元報告了台灣永續發展的推動狀況，特別是在禁止含柔珠的化妝品生產，以及擴大限制免費提供塑膠袋的對象範圍上，在研討會上引起高度讚許。

李應元所出席的永續發展研討會，是由國際永續發展協會、哥倫比亞大學沙賓氣候變遷法律中心、全球島嶼夥伴聯盟、以及聯合國系統學術委員會合辦，研討會中主要是發表台灣永續發展目標（SDGs）自願國家審查報告（VNR）。作為台灣首次發表聯合國永續發展目標自願性國家檢視報告，李應元在研討會上展示了我國在多個項目上的傑出表現。

對照聯合國17項永續發展目標，台灣在防止貧窮丶民眾識字率丶自來水普及率等已經有具體成效，更是在國際間名列前茅。李應元表示現階段最重要且最迫切投入工作，就是採取因應氣候變遷行動，強調目前政府已訂有中、長期溫室氣體減量目標，將會儘速完成短期目標的訂定，具體落實減碳工作。

此外李應元也介紹了台灣民間力量對全球永續發展的貢獻，包含在羅馬尼亞台商洪慶齡引進台灣的回收制度，在羅馬尼亞建立最大的保特瓶回收體系。以及小智研發結合國際年輕人，致力於將廢棄物變成有價的資源等作為。

同時在全民健保、教育普及、女性從政等項目上，台灣的表現也不輸歐美先進國家，未來政府的永續發展目標會比照瑞典經驗，逐一呈現具體規劃。對於被詢問到台灣在永續發展目標上的成效，如何讓聯合國知道的提問上，李應元表示「這個問題是台灣2,300萬居民的心聲」，強調將以具體行動續邁向永續發展目標。