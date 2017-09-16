華航貨機撞貨櫃 民航局將調查

華航貨機撞上貨物櫃，遭疑未經塔台許可停機與未照SOP進行作業流程。示意圖，非圖中班機。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-09-16 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕華航一架貨機昨天凌晨3時半，在桃園機場被拖至停機棚內時，不慎撞上一旁貨物櫃，造成引擎受損，有民眾投訴指出，華航未經塔台許可，擅自將貨機拖至機坪，但華航則表示有獲許可。民航局說，將調查通聯紀錄釐清真相，並調查當時進入機棚時的SOP有無失當。

據《蘋果》報導，該機編號​​為B-18170，民眾投訴飛機在昨日凌晨3點半左右，未經塔台許可被移至機棚，結果不慎撞上貨物櫃，引擎也因此受損，質疑為何華航不做申請，若有其他飛機經過，後果恐不堪設想。

華航指出，當時貨機已取得經塔台許可，才拖行至停機坪，未料機坪上堆放貨物，碰撞後造成航機發動機整流罩出現輕微刮痕，並無其他損害，經更新整流罩，該航機照預定行程起飛，近期將開會改善申請程序，避免再次發生類似案件。

而民航局則表示，已接獲該事件的通報，將會調閱通聯紀錄，調查華航是否獲得塔台許可。不過即使有許可，拖行過程仍須依照SOP標準程序，拖行貨機到停機坪在轉彎時，拖車人員必須要停下來察看周遭環境，以確認是否會碰到旁邊貨車、梯架和物品等，若遵守SOP應不會撞上，也將會對這部分進行調查。