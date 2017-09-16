世界古蹟日逛古蹟 屏縣帶民眾走訪文化資產

世界古蹟日屏東縣帶領民眾文資小旅行，圖為高樹鄉泰山國小。（記者羅欣貞攝）

2017-09-16 10:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕配合世界古蹟日，屏東縣政府文化處及屏東縣文化資產保護所，今天（16日）舉辦屏東古蹟日活動，由學者專家帶隊參訪九如三山國王廟、加蚋埔夜祭文化展示館、北葉遺址、玉環善牧教堂、東港天主堂等地，讓民眾了解縣府近年文資修復與推廣保存的成果。

活動行程上午走訪九如丶高樹鄉，首站到九如三山國王廟，這間廟宇是全國目前原址保存最早、最完整的三山國王廟，2004年被指定為縣定古蹟，2013年修復工程開工，於去年（2016年）竣工，依照嚴謹的古蹟修復程序，將原本美麗的建築格局、巧藝雕刻、民俗彩繪，以及塵封的歷史記憶再度重現，讓世人見證這座廟宇的文化價值。

高樹加蚋埔夜祭文化展示館於去年12月加蚋埔年度夜祭當日開幕，在文化部文資局與縣府的支持下，由泰山國小閒置空間改建而成，擺設祈雨石、山豬頭、雨王等平埔文物，並有解說牌及歷年夜祭活動的影音展示等，泰山國小師生多年來都會實地參與加蚋埔年度祭典，學校也有大型平埔母子馬賽克壁畫與趒戲彩繪牆，透過社區學校結合、軟硬體兼備、老中青少參與，扎根傳承馬卡道族文化，也成為屏東沿山公路觀光新亮點。

下午將參觀三地門安坡部落、新埤鄉玉環天主堂、東港天主堂等地；讓90位參加民眾透過1日文資小旅行，了解史前人類與客家、閩南、排灣、馬卡道、外省等多族群所遺留的文化。