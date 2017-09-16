天才變凡人？ 他舉這點「對小孩傷害最大」 獲網友推爆

2017-09-16 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕鄉民昨晚在ptt發文，問有沒有人遇過真正的天才，引發熱烈討論，1名網友回文指出自己曾被身邊的人視作天才，也唸過資優班並成功跳級，但他接著舉親身經驗表示，「成長過程中，嗜賭如命的母親與經商失敗的父親整天吵架」，最終害他成績一落千丈，儼然變回「凡人」。

網友說，自己從小成績十分優秀，就算不唸書也可以考全班第1，後來上了資優班也是全班第1，還成功跳級。他說，當時測出相當高的IQ，身邊親友因而把他視作天才，學校老師也對他寄予厚望，他感慨地說，「想起來那段時間是我人生最平靜的時光」。

網友話鋒一轉，坦言自己有個嗜賭如命的母親，和一個經商失敗欠下1000多萬債務的父親，他坦言當時家境並不寬裕，但媽媽常常玩6合彩、老鼠會等等，輸了好幾百萬，導致父母常常為錢吵架，「那時候年紀小，都不知道發生什麼事，只能抱著姐姐一直哭，一直問爸爸媽媽怎麼了」。

網友說，成長過程中只要家裡和平，他的成績就會爆衝到名列前茅，可是一旦媽媽又在外賭博欠了鉅額賭債，父母就會頻繁地大吵，這時候他的生活與學業就會受到很大的影響。網友文末感慨說道，這些過去帶給他很深的體驗，坦言現在的自己只希望能過「平穩的人生」，呼籲大家不要羨慕什麼天才。

對此，網友們紛紛留言說「幫QQ，有這種老母真可悲」、「深有同感，辛苦了QQ」、「歹竹出好筍」、「哇靠，你媽跟我媽有拼，都是敗家星」、「家裡有這種老人真的很可悲」、「有同樣經驗，辛苦了」、「你媽需要的是seafood，心靈有寄託，就不會亂花錢了」。