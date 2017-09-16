預報不準別怪氣象局！ 吳德榮點出關鍵...

泰利颱風的預報路徑圖。（圖擷取自日本氣象廳）

2017-09-16 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風路徑變化超大，一開始預報單位一致預測會從台灣南部登陸，但最後卻北轉，從北部海面走向日本，沒有直接影響台灣。氣象專家吳德榮表示，由此可見西北太平洋各國都面臨同樣的困境，起因於觀測資料不足。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線衛星雲圖顯示，泰利外圍暖空氣遇北方冷氣團產生秋颱共伴效應，颱風強度逐漸減弱，但形成的滯留鋒雨帶已開始影響日本。氣象局最新「路徑潛勢預測圖」則顯示，泰利的暴風範圍及共伴作用，將於今日至週日（17日）影響日本九州、四國及本州，下週一（18日）再影響北海道，並變性為「溫帶氣旋」。

吳德榮說，隨著颱風遠離，台灣天氣好轉，北台氣溫回升，各地大都為多雲時晴，但有一些殘餘水氣，帶來零星短暫陣雨的機率，但機率偏低。

另外，對於如何提升颱風預報的準確度，吳德榮認為，從泰利的個案來看，可以觀察到各國預報單位在預報的過程，皆以類似的趨勢在調整，顯示各國面臨同樣的困境，就是觀測資料的不足。如果想改進預報的準確率，就必須提供正確、完整的資料，給超級電腦運算系集模擬，解決的方法就是需要有氣象飛機去做完整的觀測，讓模式模擬能更精準。否則將來類似泰利颱風的案例發生，造成大家不滿的狀況，仍將層出不窮，光怪罪「氣象局」是無法改變現狀的。