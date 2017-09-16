女童裸體事件 民間團體盼社會「去脈絡、別貼標籤」

2017-09-16 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕多個民間團體15日傍晚聯合為月初「北車女童裸體事件」發表聲明，盼社會「去脈絡、別貼標籤」，尊重孩子的身體自主權。

台北車站日前發生「女童裸體事件」，1位5歲女童全身赤裸，在捷運出口與弟弟、母親嬉戲。10幾位民眾發現後聚集勸說、還有人錄影，最後該家庭在父親到來後離去。之後此事登上媒體版面，社會普遍認為女童全裸「非常不得體」，而母親則在日後發表千字回應，表示尊重孩子選擇。

據《新頭殼》，台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、台灣人權促進會、台灣親子共學教育促進會15日發表聯合聲明，認為兒童若有正面的身體認知，有助於正面的自我認同。

社會容易以主流的價值觀為道德判斷標準，因而使許多本質上為歧視的觀念借此名而行。女童的裸身行為若非遭家長強迫，就是兒童天真個性之使然，並不涉及猥褻行為或意圖使人觀賞，盼社會拔下有色眼鏡，減少對兒童不自覺的惡意。

團體並強調，兒童的身心發展有其階段性，就如女童母親想傳達的「孩子長大後漸漸會社會化、進而意識到出外要著裝的社會習俗，會自己調整分寸。」只要兒童明確表達自身意見且家長都在旁陪伴照顧，其意願就該受到重視。

此外，依據民法195條，在該童家長拒絕，卻仍拍攝影片、並散佈至其他平台者，已構成不法侵害他人之隱私，並侵犯了女童的人格權。民眾需注意自身有否違法情事。