港仔大沙漠大縮水？國境之南美景 疑遭堤防扼殺

恆春半島東岸有著「港仔大沙漠」景觀特殊，是重要的觀光資產，但居民認為沙丘近年有退縮現象。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-15 23:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在恆春半島東岸的「港仔大沙漠」，是國境之南的特殊景觀之一，近年卻有居民發現，大沙漠稜線似乎逐年後退，懷疑是周邊堤防影響當地水文，造成細砂無法隨著河道往海岸堆積，就怕沙漠景觀幾年後將完全退縮消失！屏東林管處及滿州鄉公所相當重視，近期將派人到當地會勘，了解堤防對大沙漠景觀的影響。

港仔大沙漠位於太平洋邊的港仔村海邊，河口的沙子長期堆積，加上東北季風吹拂，形成一大片沙漠般的特殊景象。在東北季風吹拂及水文堆積影響下，沙丘地形不斷改變，沙上產生的沙紋千變萬化，再配上乾枯的木麻黃，成為極獨特景觀。

這個美麗狀況景觀，近年卻似乎有逐年後退跡象，當地資深沙灘車教練張建華說，自從5、6年前沙丘旁的河道築起堤防後，水流似乎不再將細紗往海岸帶，整個沙丘景觀退縮，最明顯的就是原本海口邊厚厚一層黃沙，現在只剩裸露的礫石灘！

張建華說，恆春半島早年有車城海口沙漠、風吹砂景觀跟港仔大沙漠，現在只剩下港仔沙漠的景觀完整壯闊，更是當地居民賴以為生的瑰寶，希望有關單位能重視沙丘退縮問題，如果與堤防有關，希望能兼顧防洪及景觀，予以改善。

林務局屏東林管處及滿州鄉公所建設課說，港仔大沙漠是屏東重要的景觀資產，近期兩機關會組成小組到場會勘，如果確定與水文有關必須改善，會在邀請專家學者診斷沙丘退縮問題，後續再考量堤防加裝閘門或部分拆除。