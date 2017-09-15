甘樂椅係啥米？大溪武德殿 展茶家具、小木器

2017-09-15 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕以木藝為發展重點的桃園大溪，除了木器、神桌遠近馳名，過去也是北台灣重要的茶葉集散地。桃園市立大溪木藝生態博物館即日起至12月3日，在大溪武德殿舉行「木人茶趣—茶家具與小木器創作展」，邀請13組來自台灣各地的木創作者創作茶家具，並募集國內54位木創作者80組、超過100多件「茶」主題小木器參展。

開展儀式今天下午由桃園市長鄭文燦、市議員陳治文、李柏坊、楊朝偉等人共同主持，他們都說，這是「近年來最多創作者參與的展覽」。

展覽分為「茶家具邀請展」及「茶主題小木器徵件展」。茶家具有13組木家具創作者，作品包括收納自如的行動茶桌、親子同樂的兒童茶桌，還有融合木材與金屬的一體茶桌。特別是大溪在地的創作者協盛木器姚世豪，將豆乾與陀螺結合，取名「甘樂椅」，展現精湛木工藝，並將大溪特產融於其中。

近年學習細木工的風氣興盛，在小木器方面，包括各式茶針、茶盤等，以及結合漆藝的茶罐、茶倉等茶道具，還有用茶空間中的食具、燈具、香具，以及自動機關送茶童子等，展現台灣木創人活躍的創作力。

展覽期間，10月7日至8日下午12點另舉辦「木人市集」，集合小木器作品、創作家具、木料、乾燥花束、手作體驗等，超過30個攤位的木創市集，邀請民眾來賞作品、玩木頭。