獨家》掛念日本師母地震安危 李錦上寫短歌奪年間賞

李錦上的短歌作品年初在日本讀賣歌壇獲得「年間賞」，是2016年度最佳作品。（記者鄭旭凱攝）

2017-09-16 00:30

〔記者鄭旭凱／台中報導〕去年日本九州熊本大地震，91歲的李錦上掛念師母安危，打了多通電話仍找不到師母，他把過程寫成短歌，投稿到日本《讀賣》歌壇，作品在年初獲選讀賣歌壇「年間賞」，成為2016年度最佳作品，詩友說，這是台灣人的光榮！

李錦上小學時期就讀鹿港第二公學校（現文開國小），四年級的日本老師中山茂認為他很有寫作和繪畫天份，經常給予特別指導，他畢業曾到日本留學，老師則在二次世界大戰日本戰敗後被譴返，但師生的感情從未中斷，10多年前老師過世，他每年過年仍持續向師母拜年。

去年4月，日本九州熊本發生大地震，李錦上說，他連續幾天打電話給住在災區菊池市的師母都沒有接通，心裡擔心卻苦無辦法，最後只能以書信連絡，當時他把心情寫成短歌投稿讀賣「歌壇」，師母也在一個月後以明信片報平安。

今年一月，《讀賣》歌壇評審老師岡野弘彥選出李錦上這首短歌作品「年間賞」，也就是年度最佳作品。

台灣川柳學會會長杜青春說，讀賣歌壇每週刊登一次，每次都有上萬日本人投稿，要獲錄用刊登已非常困難，台灣人獲得年間賞可能是第一次，是台灣人的光榮。

昭和19年（1944年）中山茂老師寫給在日本留學李錦上的名信片，李錦上珍藏至今已有73年。（記者鄭旭凱攝）

李錦上去年首次到擎天崗踏青，詩興大起席地而坐、就地創作寫短歌。（記者鄭旭凱攝）

李錦上（後）5歲時和其中兩位弟弟合照，日治時期小孩子赤腳穿開檔褲，非常可愛。（記者鄭旭凱翻攝）