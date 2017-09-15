日本和牛禁輸台14年 市面肉品多為走私貨

雖然過去14年來日本和牛禁止輸台，但在市面上其實還吃得到，只是先前的和牛其實是有人冒險走私，再轉手高價賣給餐廳的。示意圖。（路透）

2017-09-15 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本和牛叩關成功，衛生福利部即將放行，雖然過去14年來日本和牛禁止輸台，但在市面上其實還吃得到，只是先前的和牛其實並不正宗，不然就是有人冒險走私，再轉手高價賣給餐廳，如今隨著政府放行，業者將不用再花費高成本買走私貨，想嘗鮮的老饕也不用再擔心沒有保障。

由於日本早先曾爆發狂牛症病例，我國自民國92年起禁止日本牛肉進口，指今已維持14年，不過衛福部在今年7月間預告「荷蘭牛肉及其產品之進口規定」、「瑞典牛肉及其產品之進口規定」及「日本牛肉及其產品之進口規定」等草案，預告期到今日已期滿，預估最快在10月就可以在台灣吃到正宗的日本和牛。

雖然日本和牛有很長一段時間都禁止輸台，但市面上還是都能看到餐廳標榜「日本和牛」吸引老饕，但這些和牛要不就不道地，不然就是有人冒險從日本走私進來的，先前在海關便常傳出有走私和牛的案件遭查獲，不僅走私者會遭罰款，肉品也會被全數銷毀，但因為轉手賣給餐廳就可獲得高額利潤，每公斤價格甚至可達上萬元，因此還是會有人利用走私方式賺取價差。