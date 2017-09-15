終於等到了！ 和牛開放進口

日本牛肉重回台灣市場，老饗們企盼已久的美味和牛終於可以進口了。（法新社）

2017-09-15 21:43

〔記者吳欣恬／台北報導〕和牛叩關成功，衛生福利部將放行日本、荷蘭、瑞典牛肉進口。衛福部在7月17日預告「荷蘭牛肉及其產品之進口規定」、「瑞典牛肉及其產品之進口規定」及「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，預告60天徵求各界意見，預告期至今天期滿，國人熟悉的和牛，在民眾等待14年後，終於可以重新回到台灣市場。

衛福部食品藥物管理署科長吳宗熹說，預告期間透過民意信箱與電話接獲的意見或詢問，主要為是詢問開放評估程序、開放時間點、輸入的程序及要求等意見。這些意見並不會影響上述3國牛肉進口的結果，所以草案內容並未大幅調整。

吳宗熹說，食藥署將綜整意見，在作業程序完成後，正式發布3國牛肉進口規定並經行政院公報刊登即生效。並待荷蘭、瑞典及日本提送的證明文件及合格工廠名單後，依行政作業程序辦理後續開放事宜。

荷蘭、瑞典及日本等三個國家的牛肉，過去都是狂牛症疫區，自民國92年以後就不得進口到台灣，這次解禁後，國人最熟悉的日本和牛將可以重新進口台灣，至於何時可以在市面上買到，則要看進口商的作業進度，預估最快在10月就可以在台灣吃到正宗的日本和牛。我國牛肉94%由國外進口，目前已開放美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭及巴拉圭等國牛肉輸台。