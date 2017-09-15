秋天腳步近了 週末早晚涼爽

明（16）天各地大多是多雲時晴、穩定的天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-15 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（16）天各地大多是多雲時晴、穩定的天氣。北部早晚氣溫舒適，全台高溫多在30到34度之間。另外，颱風雖然已經逐漸遠離，不過各地沿海仍容易發生長浪，提醒到海邊活動或從是海上作業，要多注意安全。

中央氣象局預報，明天受到水氣少的微弱北風影響，各地天氣穩定，大多是多雲時晴的天氣型態，不過東半部以及北部地區仍有局部短暫雨發生的可能，午後中南部山區有可能有零星的雷雨。

氣溫方面，受到微弱北風的影響，明天北部地區早晚天氣較為涼爽舒適。各地高溫多在30到34度之間。

紫外線指數的方面，明天基隆、台北、桃園、新竹和馬祖為高量級，其他地區皆為過量級，提醒外出時還是要做好防曬措施。

空氣品質方面，明天台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東和金門，為「對敏感族群不健康」的橘色提醒，敏感族群出門應攜帶口罩。花蓮和台東為良好，其他地區皆為普通。

根據《天氣風險公司》網站表示，受到偏北風影響，週末會有一點涼意，感受上會有秋天的感覺。在北方高壓開始發展的情況下，未來1、2週都會有比較涼爽的空氣南下。而下週開始，太平洋高壓往西延伸，台灣由於位於高壓的邊緣，天氣型態也會較為穩定。建議可以利用這段期間，來一場初秋的小旅行。

泰利颱風持續遠離，天氣趨於穩定。（圖擷取自中央氣象局）

明天北部地區早晚天氣較為涼爽舒適，白天各地高溫多在30到34度之間。（圖擷取自中央氣象局）

明天基隆、台北、桃園、新竹和馬祖紫外線指數為高量級，其他地區皆為過量級。（圖擷取自中央氣象局）