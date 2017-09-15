治水升級再進化 永康抽水站砸3億元更新

2017-09-15 22:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市水利局爭取營建署補助2.4億、自籌6000萬元，將新建永康抽水站，9月20日動工。現有站址內服役19年的螺旋式抽水機，老舊無法應付將永康大排的排水抽排到鹽水溪，將功成身退，更換新式抽水機組。

此外，永康整體治水，水利局也要花1300萬元在大灣路40巷與大同街66巷新建地下箱涵，改善當地淹水問題。

永康大排是永康區北部的主要排水幹線，永康抽水站位在永康大排匯入鹽水溪口，永康大排的集水區中下游屬於天然低漥地區，排水不好，遇豪雨來襲時，經常釀成水患。水利局依據水患治理計畫，已在永康大排中山高速公路以東興建疏洪道、永康分洪抽水站，將永康大排分洪排入鹽水溪，另增設永康東抽水站協助永康抽水站。

未來並將更新永康抽水站、新建鹽洲抽水站，以改善永康大排主支線的排水防護標準。

其中，永康抽水站更新將投入3億元新建地下二層、地上二層的永康抽水站，同時設置合計每秒抽水量40立方米的豎軸式抽水機組（5組各8CMS的抽水機）。

水利局副局長黃文彥說，永康抽水站將永康大排的排水抽排到鹽水溪，現有的螺旋式抽水機（每秒抽水量40立方米），是依72年當時鹽水溪水位5.7米來設計抽水揚程（抽水機將排水抽到鹽水溪的高度）3.4米，如今地形、水位都升高，螺旋式抽水機的抽水效能不足，必須更新改善，依100年防洪標準鹽水溪7.33米水位設計豎軸式抽水機組的抽水揚程為5.6米。

永康抽水站更新工程預計108年3月全部完工，未來可有效減輕鹽水溪水位高漲，內水無法排出的風險，因更新工程是在現有站址旁另建新的抽水站房，防汛期間舊機組仍可運轉。