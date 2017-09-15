航空城要拆福海宮廟埕 信徒要求完整保留

2017-09-15 21:23

［記者謝武雄／桃園報導］位於大園竹圍福海宮因為在桃園航空城都市計畫區內，寺廟主體位於航空城計畫區範圍內，原本要被拆除，在信眾爭取下，交通部同意不拆，但僅保留周邊20米範圍，與眾希望保留廟埕周邊100米不符，為此，福海宮今天舉辦文化座談會，邀請多位專家學者及中央、地方民意代表出席，會中大家一致呼籲尊重寶貴的宗教文化資產，維持廟埕周邊百米規劃。

市府地政局長陳錫禎表示，市長鄭文燦多次在公開場合，贊成保留廟埕周邊百米意見，目前該案已經送內政部討論，市府也呼籲中央要傾聽民意。

今年獲文化部遴選為人間國寶的木作大師梁紹英則認為，福海宮深具藝術、建築價值，樑、柱、斗、栱巧妙的組合，將建築藝術發揮得淋離盡，難怪寺廟建築也被市府認定為歷史建築，廟埕保存完整，對寺廟發展很有幫助。

中央大學土木系教授林志棟表示，福海宮根本不影響未來第三跑道飛航安全；元智大學社會政策系教授劉阿榮建議將福海宮開發為宗教文化產業園區，讓福海宮成為航空城守護神的新角色。

堪輿名師林明煌說，航空城形狀看起來就像鳳凰，福海宮剛好在心臟處，鳳凰的心臟要又大又強，才能飛得夠遠，也象徵航空城邁向國際，心臟屬「離卦」為火，因此福海宮要保留廟埕周邊100米，才有足夠空間進行過火儀式，他非常贊成保留廟埕的規劃。