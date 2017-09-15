愛心接力！遭棄單恆春水餃夫婦 轉贈善款助截肢婦

恆春水餃夫婦（站立左一、二）受到外界幫助，在縣議員陳文弘（右二）牽線下，轉贈善款給雙腿截肢的郭姓婦人。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-15 22:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一對不收捐款、只靠勞力的李氏手工水餃夫妻，日前因客戶棄單，受到各界善心幫助。這兩天，夫妻倆得知一名失去雙腿婦人生活困頓，在屏東縣議員陳文弘及社會處陪同下，轉捐上萬元外界善款，希望愛心一棒接一棒，幫助更多弱勢家庭重新站起來。

這對靠手工水餃自力更生的李氏夫妻，上月遭惡意棄單後，各界熱情認購，後來棄單者也匯回款項並道歉。由於夫妻倆不接受現金捐款，不少堅持匯入帳戶的愛心捐款，讓他們心理壓力龐大，就怕影響其他弱勢家庭的受助機會。

「正苦惱捐款用途時，想起當年幫助他們的陳議員。」李太太說，兩年多前，一家人又病又窮，除了包水餃什麼都不會，陳文弘當時自掏腰包贊助機器，希望他們利用一技之長站起來，如今一家人已經能夠自力更生，決定把這份愛傳下去。

陳文弘說，早就忘記曾經幫助過水餃夫妻，但最近剛好有個58歲郭姓婦人，雙腿截肢無力工作，多名子女又因故不願扶養，在社會處社工陪同下求助，李太太得知後，希望將善款轉助，他於是協助牽線，促成這樁愛心接力！

李太太說，這筆善款主要來自高雄的康先生及台北的楊、葉兩位善心人士，她也帶了許多水餃，與雙腿截肢的郭婦分享，希望以自身的案例鼓勵她重生，不要因為身體及親人的變故喪志，「只要心存善念努力打拚，全世界都會主動幫助你！」