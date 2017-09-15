遷校5次！彰化這家百年老校 命運最坎坷…

員林國小現址。（記者顏宏駿翻攝）

2017-09-15 20:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林國小堪稱是「最悲情的百年老校」！即將於12月歡度120週年校慶的員林國小，120年來已經換了5次校地，許多畢業校友再回母校，已找不到原有的地景記憶，無形中脫離母校情感連結，校方有感於此，希望透過老照片的收集，喚回老校友的記憶，也期待校友在120週年校慶回娘家。

全彰化縣分別有中山、鹿港、永靖、員林、北斗等五間「元老級國小」，五間學校都將在明年歡度120週年校慶。

120年搬5次家 學校版苦兒流浪記

員林國小校長李遠筕說，員林國小堪稱是「命運最坎坷的百年老校」，他說，1898年，員林國小的前身「員林公學校」創立於廣寧宮現址，當時只有5間教室，公學校在此立校2年，就搬往員林國宅現址。

李遠筕指出，民國35年9月，縣府借用學校用地辦公，學校被迫遷往崇實高工現址。民國39年10月，縣府搬離開，學校又從崇實高工現址遷回員林國宅現址。民國70年間，政府為了蓋員林國宅，又把員林國小遷到現址，直到今天。

幫校友找記憶 老照片收集總動員

李遠筕說，創校120年，學校遷了5次，絕大部分的老員林人，對於員林國小的記憶都停留在員林國宅現址。一再地換校地，畢業校友對母校的情節會疏離。

他說，員林國小為了促成政府公共建設，變成遷校最頻繁的百年老校，一般而言母校的「一草一木」都會成為校友的情感連結，但員林國小沒有如此優勢，所以創校120週年，他們希望藉由老照片的收集，喚起老校友的共同記憶。