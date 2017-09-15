竹東髒亂點站崗勸導 1婦人卻堅持亂丟還反嗆

新竹縣竹東鎮公所針對杞林路髒亂點，14日起派員站崗，柔性勸導，鄉親行經都停車關切，並為清潔隊加油打氣。（記者廖雪茹攝）

2017-09-15 20:40

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹東鎮公所針對杞林路髒亂點，14日起派員站崗，柔性勸導；不料，今天一早卻有1名婦人拎著1包垃圾袋堅持丟棄，還反嗆制止的清潔隊員「我給你罰啊！」對此，公所表示將前往婦人家中訪視，加強環境教育宣導。

縣府環保局提醒民眾，「廢棄物清理法」第59條規定，執行稽查人員請求違法者提示身分證明，無故拒絕者，可處600元以上3000元以下罰鍰。竹東鎮公所也強調，若再遇鄉親勸導不聽，將錄影蒐證告發，裁處6000元罰鍰。

竹東鎮公所14日起站崗後，獲得鄉親大力支持，清潔隊長彭朋喜也輪值站崗，代表會主席陳昌平和多名代表、里長都到場聲援，慰勉清潔隊的辛勞。因髒亂點位在仁愛里，現場並懸掛2面布條，「仁愛里不是垃圾里」、「請勿亂丟垃圾，違者將回贈市場之垃圾！」

但清潔隊范姓隊員表示，今天一早，一名曾多次來亂丟垃圾的婦人，又騎騎腳踏車拎著1包垃圾袋，到髒亂點準備亂丟，他當下制止，婦人仍堅持丟棄，並反嗆「我給罰你罰啊！」、「你來告我啊！」他請婦人出示身分證件欲製作處分單，婦人卻說沒帶，並逕自轉身離開。

五豐里長邱文郎說，他正好行經髒亂點看到雙方起爭執，當場加入勸導，但婦人置之不理；後來他們跟著婦人回到中正路住所，婦人卻改口身分證掉了，不肯配合。

仁愛里長楊國雄表示，髒亂點緊臨市場和鎮公所，為維護里內環境，里辦公室製作布條警告亂丟垃圾者，請大家發揮公德心。目前里民也正發起在LINE「抓垃圾鬼群組」，號召熱心民眾一起加入愛家行動。

有鎮民無奈地說，之前在大同國小圍牆邊也有一處髒亂點，歷經1年多時間才完全消除，希望這次能夠早日恢復潔淨。

相關影音