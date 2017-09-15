險成教育人球！越南回台新二代 小天使陪伴「讀樂樂」

去年才從越南轉到台灣念書的業源（右二），在許多小天使同學的協助下，越來越融入環境。（記者葉冠妤攝）

2017-09-15 21:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕今年14歲的業源，去年8月從越南搬回父親的故鄉台灣，因沒有台灣國小學歷，無法讀國中，也過了國小學齡，差點成了「教育人球」，後來在新莊區光華國小的協助下，原本理應是國一新生的業源，降轉從國小五年級念起，經過一年的日夜追趕，同學還暗中扮演「小天使」幫忙他，業源從中文說得零零落落，至今變得對答如流！

業源說，自己在越南曾學中文，但只有國小二年級程度。去年搬回台灣時，中文的聽說讀寫能力嚴重落後。為了趕上同學的進度，除了白天上學，業源每天下午4點多放學後，先趕回家煮飯給全家人吃，再到補校上課，過著披星載月的日子，再加上台灣課業分量是越南的兩倍多，他常常寫作業寫到深夜11、12點。

剛開始，業源也常為了同學聽不懂他講話，感到緊張或沮喪，英文程度很好的他，有時候情急之下，還會乾脆用英文回答老師問題。不過，好在導師暗中安插了小天使，時常出沒在業源身邊，必要時出手幫忙，業源也慢慢在班上結交到好朋友，越來越自在。

業源中文語文能力雖然落後同年齡孩子，卻寫得一手好中文字！業源說，因為對中文有興趣，在越南就勤練寫字，除了學校作業，還會自己額外找課外讀物認字、寫字，「寫到手指頭都腫起來！」業源也擅長畫畫等美術勞作，為了感謝光華國小師長們協助入學，今年初，他還特地製作卡片、花束送給校長跟老師。

光華國小校長林惠珍說，近幾年這類跨國銜轉學生越來越多，建議教育局規劃申請就學流程，協助學校安置及輔導孩子。

新北市教育局則說，目前可依外國學生來台就學相關規定協助學生入學，另外還能向教育局申請華語補救教學等。