攏嘸揪！一群好友樂助人 送完物資修屋頂

草鞋墩愛心協會創辦人李明鴻（最下方右）也來當志工。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-15 21:14

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕一句「攏嘸揪！」，草鞋墩愛心協會總幹事陳文忠，與當警察的高中同學洪逢彬，週二一起送大批民生物品給「順叔」和「阿枝姨」，發現「順叔」的屋頂破洞下雨就漏水，這對同學今天再揪多位志工，買了新帆布蓋住瓦頂，讓「順叔」下雨天可安然地在屋裡度過。

身兼草鞋墩愛心協會總幹事的草屯鎮農會理事長陳文忠，週二看到「順叔」的客廳天花板有個缺口，裡面放著臉盆，一問才知是下雨屋頂會漏水，才用臉盆接水，當天陳文忠就允諾會找人來修屋頂。

今天陳文忠邀了警察同學洪逢彬，還號召協會創辦人李明鴻（草屯鎮代會主席）及數位志工，買了新的不透水帆布和繩子，一群人有的爬上頂屋，有的負責接應工具或材料，將屋頂上原來壓著帆布的磚塊和舊木條取下，再小心地上屋頂把新帆布蓋上並固定好。

客氣的「順叔」一直對陳文忠說：「揪歹勢！該我應該早一點就先把東西清掉！」，還一直表示自己動作比較熟練，他上屋頂就好，另也對陳文忠等人的快動作大表訝異，而屋頂蓋新帆布工程，就在多人分工下，很快就完成，「順叔」從此下雨也可安然睡覺或看電視。